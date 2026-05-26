حجاج بيت الله الحرام يستقرون في مشعر مزدلفة

استقر حجاج بيت الله الحرام في مشعر مزدلفة هذه الليلة، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات.

وأدى ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا اقتداءً بسنة المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وبدأوا في التقاط الجمار، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وسيبيت الحجاج هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غدٍ "عيد الأضحى" لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي

وتعدّ هذه النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم.