الصين: نأمل أن تتمكن أطراف حرب إيران من التوصل لحل وسط

عبَر وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الثلاثاء، عن أمله في أن تلتزم أطراف النزاع في الشأن الإيراني بالسعي نحو وقف إطلاق النار، وأن تستمر في التقارب والتوصل إلى حلول وسط.

وأعلنت إيران، في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة انتهكت وقف إطلاق النار بعد أن شنت الأخيرة ما وصفته بـ"ضربات دفاعية في جنوب إيران"، بينما قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن التفاوض على اتفاق لوقف النزاع قد "يستغرق بضعة أيام".

وقال وانج لصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بعد ترؤسه اجتماع مجلس الأمن المكون من 15 عضوا: "نأمل أن تلتزم الأطراف المعنية بالسعي نحو وقف إطلاق النار وأن تواصل التقارب فيما بينها، حتى يعود السلام إلى الشرق الأوسط في أقرب وقت ممكن"، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف وانج: "مثلما قلنا سابقا.. لا يمكن حل القضايا العالقة بين عشية وضحاها".

وتابع: "مع ذلك، فإن كل خطوة إلى الأمام في المفاوضات تزيد من الأمل في السلام، وإنهاء النزاع مبكرا يوما يعني تقليل الخسائر في صفوف المدنيين"