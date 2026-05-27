سباليتي يتحرك لإقناع محمد صلاح بالانضمام إلى يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن دخول المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لنادي يوفنتوس، على خط المفاوضات لإقناع النجم المصري محمد صلاح بالانتقال إلى صفوف السيدة العجوز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، فإن سباليتي طلب من إدارة يوفنتوس استغلال علاقته القوية بمحمد صلاح، بعدما سبق أن عملا سويًا داخل روما عام 2016، من أجل إقناع قائد منتخب مصر بخوض تجربة جديدة في الدوري الإيطالي.

وأضافت الصحيفة أن المدرب الإيطالي يرى في محمد صلاح الصفقة المثالية لتدعيم الخط الهجومي ليوفنتوس، خاصة بعد رحيله رسميًا عن ليفربول خلال شهر مايو الجاري، رغم استمرار عقده مع النادي الإنجليزي حتى صيف 2027.

ويأمل سباليتي في الحصول على موافقة صلاح خلال الأسابيع المقبلة، في ظل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية والعربية بالتعاقد مع النجم المصري بعد نهاية رحلته مع الريدز.