مواعيد صلاة عيد الأضحى في كل المحافظات والمدن

يبحث العديد من المواطنين في عن التوقيتات الدقيقة لأداء شعيرة صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2026م/1447هـ، وذلك مع استعداد الملايين للخروج إلى الساحات والمساجد الكبرى التي خصصتها الدولة في مختلف الأقاليم، حيث يحرص المصريون على معرفة الفوارق الزمنية بين المحافظات لضمان التواجد في وقت مبكر قبل انطلاق التكبيرات والخطبة.

ونشرت وزارة الأوقاف منشوراً يتضمن مواعيد الصلاة بشكل تفصيلي وشامل، حيث كشفت البيانات الرسمية أن سكان العاصمة القاهرة سيؤدون الصلاة في تمام الساعة 6:21 صباحاً، بينما يسبقهم سكان بورسعيد في الساعة 6:14 صباحاً، وتتوالى المواعيد في المدن الكبرى مثل الإسكندرية التي تحل فيها الصلاة عند 6:23 صباحاً، والمنصورة في تمام 6:18 صباحاً، فيما يؤدي المصلون في مدينة طنطا الصلاة عند الساعة 6:20 صباحاً.

أما في المدن الجديدة والتوسعات العمرانية، فقد أوضح البيان أن الصلاة في العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة ستقام في تمام الساعة 6:19 و6:20 صباحاً على التوالي، وفي مدينة 6 أكتوبر عند 6:23 صباحاً، بينما سجلت مدن الدلتا الجديدة مثل المنصورة الجديدة توقيتاً عند 6:17 صباحاً، وهو ما يعكس دقة الحسابات الفلكية التي اعتمدتها الوزارة لتغطية كافة التجمعات السكنية الحديثة.

وفيما يخص محافظات الصعيد والمناطق الحدودية، أظهرت القائمة توافقاً في المواعيد بين سوهاج وقنا وأسوان عند الساعة 6:27 صباحاً، بينما تتقدم الصلاة قليلاً في الأقصر لتكون عند 6:24 صباحاً، وفي المقابل، سجلت المدن الساحلية والحدودية أقصى تفاوت زمني، حيث يبدأ أهل شرم الشيخ الصلاة مبكراً في تمام 6:15 صباحاً، بينما يتأخر الموعد في مرسى مطروح ليصل إلى 6:34 صباحاً، وتكون "شرق العوينات" هي آخر المناطق المصرية أداءً للصلاة في تمام الساعة 6:46 صباحاً.