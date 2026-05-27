البرازيلي فلافيو بولسونارو يستعين بعلاقته بترامب لدعم محاولته لخوض الانتخابات الرئاسية

قبل عام، أشاد السيناتور البرازيلي فلافيو بولسونارو بعلاقة عائلته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبارها رصيدا سياسيا كبيرا. وهذا الأسبوع، يزور بولسونارو واشنطن ويستعين بهذه العلاقة مرة أخرى في محاولة لدعم محاولته الضعيفة لخوض الانتخابات الرئاسية بعد أن تلقى ملايين الدولارات من مصرفي سيء السمعة.

ووصل بولسونارو اليوم الثلاثاء دون أجندة عامة. وعقد الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، منافسه في انتخابات أكتوبر، اجتماعا لمدة ثلاث ساعات مع ترامب في السابع من مايو. ويسعى لولا (80 عاما) إلى ولاية رئاسية رابعة غير متتالية.



ولم تعلق إدارة ترامب علنا على فضيحة بولسونارو.

وتعرض نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو لانتقادات شديدة منذ 13 مايو، عندما أظهرت رسائل سربتها مؤسسة "ذا إنترسبت" الإخبارية الأمريكية من تحقيق للشرطة الاتحادية أنه تلقى نحو 12 مليون دولار من دانييل فوركارو، المالك السابق لمصرف "بانكو ماستر" المغلق.

يذكر أن فوركارو متهم بالاحتيال على عملاء البنك وسرقة مئات الملايين من الدولارات بعد أن أقنعهم بالقيام باستثمارات مشبوهة. وتقدر الشرطة الاتحادية البرازيلية إجمالي عمليات الاحتيال التي قام بها البنك بنحو 12 مليار ريال برازيلي (3ر2 مليار دولار).

ونفى فلافيو بولسونارو ارتكاب أي مخالفات وأكد أن أموال فوركارو استخدمت لإنتاج فيلم عن حياة والده. ومن غير المتوقع أن يكون بولسونارو جزءا من القضية، لكن التحقيق مستمر.