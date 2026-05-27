لجنة الحج والعمرة بـ«الصحفيين» تعلن نجاح نفرة الحجاج من عرفات إلى مزدلفة

أعلنت لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد السيد الشاذلي، نجاح نفرة الزملاء الذين يؤدون فريضة الحج ضمن بعثة الحج المصرية من مشعر عرفات إلى مزدلفة مع غروب شمس يوم عرفة، عقب أداء الركن الأعظم من مناسك الحج.

وقال محمد السيد الشاذلي، رئيس لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين، إن جميع حجاج النقابة بخير وفي أفضل حال، مشيرًا إلى أن خطة النفرة من عرفات إلى مزدلفة نُفِّذت بمنتهى الدقة والتنظيم، وسط متابعة مستمرة لكافة التفاصيل المتعلقة بتحركات البعثة.

وأكد الشاذلي استمرار اللجنة في متابعة البعثة خلال جميع مراحل أداء المناسك، والتواصل على مدار الساعة مع الجهات المعنية؛ لضمان تذليل أي عقبات وتيسير أداء المناسك لحجاج النقابة.

واختتم رئيس لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين تصريحاته قائلًا: «تقبل الله منهم وفادتهم إلى أرضه المقدسة، ونسأل الله أن يرزقهم حجًا مبرورًا، وسعيًا مشكورًا، وذنبًا مغفورًا، وأن يعيدهم سالمين غانمين إلى أرض الوطن».





