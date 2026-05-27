سياسي روسي يهدد كييف بأسلحة دمار شامل

هدد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، باستخدام أسلحة دمار شامل ضد أوكرانيا في حالة شن هجمات على سكان مدنيين في روسيا.

وقال فولودين في بيان صحفي للبرلمان اليوم الثلاثاء: "يمكن أن يؤدي بنا كل هذا إلى استخدام سلاح لا يبقي أثرا لأي أحد". وحذر من السماح بتصعيد الوضع إلى ذلك الحد.

وجاء التهديد الجديد نتيجة لهجمات بمسيرات على مهجع طلاب في ستاروبيلسك في منطقة لوهانسك التي تحتلها روسيا. وذكرت سلطات الاحتلال أن 21 مدنيا لقوا حتفهم إثر الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي. وذكرت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني أن الضربة استهدفت وحدة مسيرات عسكرية روسية.

وأمر الرئيس فلاديمير بوتين إثر ذلك بالانتقام، ونشر الجيش الروسي أمس الأول الأحد صواريخ متوسطة المدى من طراز أوريشنيك في هجوم كبير على أوكرانيا. وتعرضت العاصمة كييف لضربات شديدة.

ومن المتوقع أن تتعرض كييف لمزيد من الضربات، وفقا وزارة الخارجية الروسية، التي أرجعت الهجوم إلى الانتقام للقتلى المدنيين في ستاروبيلسك.

وأخطر وزير الخارجية سيرجي لافروف أيضا نظيره الأمريكي ماركو روبيو بشأن هجمات محتملة، بحسب النص الروسي للمحادثة.