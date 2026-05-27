قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الأجواء خلال فترة عيد الأضحى ستكون مستقرة تمامًا.

وأضافت خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان شادي شاش وندى رضا، أن درجات الحرارة في أغلب محافظات الجمهورية ستكون حول المعدلات الطبيعية أو أقل قليلًا منها، ولا توجد أي ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أن متوسط درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى خلال أيام العيد سيكون ما بين 30 و32 درجة مئوية، وهي درجات مناسبة جدًا لهذه الفترة، أما المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، فستكون الأقل حرارة، بمتوسط يتراوح بين 25 و27 درجة مئوية، وبالنسبة لمحافظات الصعيد، فهي الأعلى حرارة بطبيعة الحال، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 37 و38 درجة مئوية.

وأشارت إلى أنه خلال فترات الليل والصباح الباكر ستكون الأجواء معتدلة تمامًا، مع وجود نسمات هواء لطيفة، أما خلال ساعات النهار فالأجواء ستكون مشمسة، ولذلك سنشعر بارتفاع نسبي في درجات الحرارة وقت الظهيرة، خاصة في القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون الطقس مائلًا للحرارة على السواحل، وشديد الحرارة في جنوب الصعيد.

ولفتت إلى أنه مع غروب الشمس تنخفض درجات الحرارة مرة أخرى، حيث تسجل الصغرى في القاهرة ما بين 19 و20 درجة مئوية، وفي المدن الجديدة تصل إلى 17 درجة، لذلك تبقى هناك برودة خفيفة ليلًا، خاصة في المدن الجديدة والأماكن المفتوحة، وسيكون هناك أيضًا نشاط نسبي للرياح يساعد على تلطيف الأجواء خلال المساء وساعات الليل.

وتابعت: "أما فرص سقوط الأمطار فهي ضعيفة جدًا، وتقتصر على بعض الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، لكنها غير مؤثرة، لذلك يمكننا القول إن الأجواء مناسبة تمامًا للاستمتاع بإجازة العيد.

