إصابة عشرة أشخاص في انفجار خزان مواد كيميائية بولاية واشنطن

أكدت السلطات الأمريكية أن 10 أشخاص أصيبوا إثر انفجار خزان مواد كيميائية في مصنع للورق في جنوب ولاية واشنطن اليوم الثلاثاء. لكنهم رفضوا الكشف على الفور عن عدد العمال الذين قتلوا أو فقدوا.

وفي بيان مشترك، أكدت شركة "نيبون دايناويف" للتغليف ووكالات الاستجابة الأولية المحلية وقوع وفيات.

وقال سكوت جولدستين، رئيس الإطفاء والإنقاذ في كوليتز، في مؤتمر صحفي، إنه لم يتضح بعد عدد العمال الذين قتلوا. وردا على سؤال عن عدد المفقودين، أجاب: "لدينا معلومات عن ذلك، لكننا لن ننشر هذه المعلومات".

وكان من بين المصابين رجل إطفاء. وقالت السلطات إن بعض الضحايا أصيبوا بحروق أو إصابات الاستنشاق، وتراوحت خطورة الإصابات بين الطفيفة والخطيرة. وأضافوا أنه لا يوجد تهديد فوري للجمهور.

وقال البيان، الذي صدر بعد أكثر من أربع ساعات من انفجار الخزان الساعة 0715 صباحا، إن الطواقم تواصل عمليات الإنعاش ولن يتم الكشف عن معلومات تعريفية عن الضحايا في انتظار إخطار ذويهم.

وانتظر بعض الأشخاص عند مدخل زوار الشركة اليوم الثلاثاء، للحصول على معلومات عن أحبائهم الذين يعملون في المنشأة. ورفضوا التعليق لمراسل وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

يذكر أن منشأة شركة "نيبون دايناويف" للتغليف عبارة عن مصنع للب والورق ومصنع لتعبئة السوائل يقوم بتصنيع المواد اللازمة للمناديل الورقية وورق الطباعة والأكواب والأطباق والكرتون والسلع الأخرى. ويعمل بالمصنع نحو الف شخص، وفقا لوزارة البيئة بولاية واشنطن.

وكان الخزان الذي انفجر يحتوي على مادة كيميائية تعرف باسم "السائل الأبيض"، وهي مادة مسببة للتآكل تتكون بشكل رئيسي من هيدروكسيد الصوديوم وكبريتيد الصوديوم وتستخدم لتكسير الخشب لصنع ورق الكرافت، وهو ورق متين يستخدم في التعبئة والتغليف وأكياس التسوق وغيرها من المنتجات.