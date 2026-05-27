الهلال الأحمر: توزيع مساعدات اللحوم داخل غزة يتم عبر اللجنة المصرية للإغاثة وفق قوائم المستفيدين

قالت الدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، إنّ الهلال باعتباره الآلية الوطنية لتنسيق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، يعمل ليس فقط على إيصال المساعدات بالشكل الاعتيادي، ولكن أيضًا بما يتناسب مع الاحتياجات، ومحاولة إيصال رسالة مفادها أن الفرحة والأعياد لا تكتمل دون أن تصل هذه المساعدات من مصر إلى غزة.

وأضافت خلال مداخلة مع برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلاميان شادي شاش وندى رضا، أن الهلال الأحمر عمل على إيصال اللحوم المطهية، وجاءت الفكرة في ظل الوضع الحالي، لإدخال كميات من اللحوم مع الحفاظ على صلاحيتها، والتأكد، في ظل الأجواء الحارة، من قدرتها على تحمّل الظروف المختلفة.

وتابعت: «بالنسبة للكميات، فقد بدأنا بالفعل أولى عمليات الإدخال خلال الأسبوع الماضي، ومستمرون من خلال لحوم الصدقات والأضاحي، أما العبوات، فهي بوزن 3 كيلوجرامات، مطهية ومعبأة بطريقة تحفظ صلاحيتها لفترة مناسبة، وهي جاهزة للأكل مباشرة».

واستكملت: «فيما يخص التوزيع، فيتم عن طريق اللجنة المصرية للإغاثة داخل قطاع غزة، والتي تتولى، من خلال قوائم المستفيدين الموجودة داخل القطاع، تحديد الأسر المستحقة والمستفيدين».