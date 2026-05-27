جيسوس يعلن نهاية مشواره مع النصر: أبحث عن تجربة جديدة

علق البرتغالي جورجي جيسوس على رحيله عن تدريب النصر بنهاية الموسم الجاري، مؤكدًا أنه يسعى لخوض تحدٍ جديد خلال الفترة المقبلة بعد تجربة ناجحة في الكرة السعودية.

ونجح جيسوس في قيادة النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي بعد غياب دام 7 سنوات، في موسم شهد منافسة قوية حتى الجولات الأخيرة، ليعيد الفريق إلى منصات التتويج مجددًا.

وقال المدرب البرتغالي في تصريحات صحفية إنه يشعر بأنه أنجز مهمته بنجاح خلال السنوات الثلاث التي قضاها في السعودية، مشيرًا إلى أنه ترك بصمة واضحة مع الأندية التي تولى تدريبها.

وأضاف جيسوس أنه يدرس خطواته المقبلة بعناية، مؤكدًا أنه لن يقبل تدريب أي فريق إلا إذا كان قادرًا على المنافسة على البطولات وتحقيق الإنجازات.

وكان جيسوس قد تولى تدريب النصر بعقد لمدة موسم واحد، بعدما سبق له تحقيق عدة ألقاب محلية مع الهلال خلال فترته السابقة في الدوري السعودي.