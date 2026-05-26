قالت الدكتورة نبيلة حسن رئيس أكادمية الفنون المسرحية، إن الأكادمية تضم 9 معاهد، منها السينما، المسرح، والموسيقى العربية والغربية، وغيرها، معلقة: «جامعة كبيرة».

وتطرقت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء الإثنين، إلى مشاركة الأكاديمية بشارع الفن بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.

ولفتت إلى مشاركتهم على مدار أسبوعين، بعروض الباليه، والموسيقى العربية، والأنشطة الفلكلورية، وغيرها، مؤكدة: «كل الفنون ممثلة في الشارع».

وأشارت إلى توقيعهم برتوكولًا مع محافظة القاهرة، لتولي مسئولية تنظيم الجدول، على مستويين، بين الهواة، والجهات المؤسسية سواء الحكومة أو الخاصة أو منظمات المجتمع المدني.

وأوضحت أن الإعلانات المتواجدة بالشارع، تضم رمز استجابة سريع (QR Code)، لتسجيل المؤسسات والهيئات فور تعبئة الاستمارة.

وأضافت أن الأفراد يجب عليهم التقدم عبر العنوان البريدي لساقية الصاوي، باعتبارهم المسئولين عن الاشتراك الفردي للمواهب، قائلة: «لو أنت فرد هتلاقي في عندك عنوان بريدي بتخش عليه دا يخص ساقية الصاوي هما هيتولوا الاشتراك الفردي للمواهب وهيبعتوا لنا مين اللي هما هيشتركوا معانا فنزلهم في الجدول».

وأكملت: «أي حاجة عاوز تبوظها سيبها عشوائية أي حاجة عاوزها تنجح حطها في إطار تنظيمي علشان كلنا نساعد بعض على الاستمرار».

ونوّهت إلى أن شارع الفن مُخصص للفقرات البسيطة، كإلقاء الشعر، والعروض الكوميدية، موضحة: «الحاجات البسيطة اللي بتحتاج حولقة بينك وبين الناس بشكل بسيط لأنك في الشارع متقدرش تعمل جمهرة كبيرة».

وذكرت أنهم ناقشوا مع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، إمكانية تقديم عروض مسرحية بالحدائق خلال فصل الصيف.