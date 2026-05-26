برنت يقفز 4% مع تراجع آمال معاودة فتح مضيق هرمز

قفزت العقود الآجلة لخام برنت بنحو أربعة بالمئة اليوم الثلاثاء بعدما شن الجيش الأمريكي غارات على إيران، مما فاقم حالة الضبابية المحيطة باحتمال التوصل قريبا إلى اتفاق لإنهاء الحرب وتدفق الشحنات البحرية عبر مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية، متأثرة بانخفاض خام برنت أمس الاثنين، حين كانت الأسواق الأمريكية مغلقة، وفق وكالة رويترز.

وارتفع سعر برنت 3.44 دولار، أو 3.6 بالمئة، إلى 99.58 دولار للبرميل عند التسوية، بينما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند التسوية 2.71 دولار، أو 2.8 بالمئة، إلى 93.89 دولار.

وأغلق برنت أمس عند أدنى مستوى له منذ 20 أبريل نيسان، متراجعا سبعة بالمئة وسط تجدد الآمال في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وفي المقابل، انخفض سعر الخام الأمريكي نظرا لإغلاق السوق أمس بمناسبة عطلة يوم الذكرى الأمريكية.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط اليوم عند أدنى مستوى له منذ 22 أبريل نيسان، وانخفضت العقود الآجلة للبنزين الأمريكي سبعة بالمئة وتراجعت العقود الآجلة للديزل الأمريكي أربعة بالمئة، مسجلة أدنى مستويات إغلاق لها في خمسة أسابيع.

وأكد مسؤولون أمريكيون في مناسبات عديدة اقترابهم من التوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء النزاع، إلا أنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق يتجاوز وقف إطلاق النار المؤقت الذي خفض الهجمات إلى أدنى حد.

وأعلنت إيران اليوم أن الولايات المتحدة انتهكت وقف إطلاق النار بشن ما وصفته واشنطن بضربات دفاعية في جنوب إيران، بينما قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن التفاوض على اتفاق لوقف النزاع قد "يستغرق بضعة أيام".

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الضربات الأمريكية في محافظة هرمزجان جنوب إيران تمثل "انتهاكا صارخا" لوقف إطلاق النار الهش المستمر منذ قرابة سبعة أسابيع. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في هرمزجان فجر الثلاثاء.

وأعلنت واشنطن وطهران إحراز تقدم بشأن مذكرة تفاهم لوقف الحرب ومنح المفاوضين 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وقال جيوفاني ستونوفو لدى (يو.بي.إس): "ما زلنا ننتظر مزيدا من التفاصيل حول اتفاق محتمل. وفي الوقت نفسه، نرى تجدد التوتر في الشرق الأوسط، بينما لا تزال التدفقات عبر المضيق مقيدة".

ووقعت الهجمات خلال زيارة كبير مفاوضي إيران ووزير خارجيتها للدوحة أمس لإجراء محادثات مع رئيس وزراء قطر حول اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب التي اندلعت منذ ثلاثة أشهر.

وأوقفت طهران فعليا جميع عمليات الشحن غير الإيرانية تقريبا من الخليج وإليه عبر مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب، مما أدى إلى قطع حوالي خمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن ثلاث ناقلات للغاز الطبيعي المسال عبرت المضيق في الأيام القليلة الماضية، متجهة إلى باكستان والصين والهند، وكذلك عبرت ناقلة عملاقة تحمل نفطا خاما عراقيا إلى الصين بعد أن ظلت عالقة لما يقرب من ثلاثة أشهر.

في غضون ذلك، أظهرت وثيقة حكومية تداولها منتجو نفط وعدد من الشركات الرائدة في العالم أن باكستان تعتزم زيادة تخزين النفط الخام ومنتجاته المكررة لرفع أمنها في مجال الطاقة.

وتراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين في مايو أيار مع تزايد المخاوف بشأن ارتفاع التضخم، وبقاء نظرة الأسر متشائمة تجاه سوق العمل.

ويؤدي التضخم إلى زيادة كلفة السلع على المستهلكين، وأثار ارتفاع الأسعار مخاوف البنوك المركزية، مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، من اضطرارها إلى تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي من شأنه أن يزيد على الأرجح من تكاليف اقتراض المستهلكين ويبطئ النمو الاقتصادي.