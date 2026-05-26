إسرائيل تزعم استهداف القائد الجديد للقسام محمد عودة

زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، أن الجيش نفّذ غارة في قطاع غزة استهدفت محمد عودة القائد الجديد لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وقال البيان، إن عودة شغل منصب رئيس هيئة الاستخبارات التابعة للجناح العسكري لحماس خلال هجوم 7 أكتوبر، قبل أن يتم تعيينه مؤخرًا خلفًا لعز الدين الحداد، الذي أعلنت إسرائيل اغتياله في غارة سابقة على قطاع غزة قبل نحو أسبوعين.

واتهمت إسرائيل، محمد عودة بالمسئولية عن عمليات قتل وخطف وإصابة عدد من الإسرائيليين وبينهم جنود، خلال هجوم 7 أكتوبر في عام 2023.

وذكر البيان أنّ الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) يواصلان العمل على ملاحقة جميع المشاركين في هجوم 7 أكتوبر.

فيما شدد نتنياهو على أن إسرائيل ستصل إلى كل من شارك في الهجوم عاجلًا أم آجلًا.