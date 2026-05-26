كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة يوفنتوس في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد نهاية مشواره مع ليفربول.

وبحسب صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، فإن المدير الفني ليوفنتوس لوتشيانو سباليتي يسعى لإعادة التعاون مع محمد صلاح، بعدما عملا سويًا سابقًا في روما.

وأضافت الصحيفة أن سباليتي يخطط لاستغلال العلاقة القوية بين صلاح والحارس البرازيلي أليسون بيكر، في ظل ارتباط اسم الأخير أيضًا بالانتقال إلى يوفنتوس خلال الصيف المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن ملف انتقال أليسون إلى النادي الإيطالي ما زال محل نقاش بين وسائل الإعلام الإنجليزية والإيطالية، في الوقت الذي يترقب فيه الجميع القرار النهائي لمحمد صلاح بشأن وجهته المقبلة بعد كأس العالم 2026.

ويملك قائد منتخب مصر عدة عروض أوروبية وعربية، وسط اهتمام كبير بالتعاقد معه عقب رحيله رسميًا عن ليفربول.