القابضة للمياه تعلن حالة الطوارئ القصوى خلال العيد: لا تلقوا مخلفات الأضاحي في شبكات الصرف

- انتشار ميداني وتشكيل غرف طوارئ للتعامل مع أي أعطال

- حملات توعوية لترشيد الاستهلاك والحفاظ على الشبكات خلال العيد

أعلن المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المحافظات لاستقبال عيد الأضحى.

وأشار الشيمي، في تصريحات لـ"الشروق"، إلى تشكيل غرف طوارئ تعمل على مدار الساعة بجميع الشركات التابعة، مع مراجعة جاهزية المحطات والشبكات والمعدات وفرق التشغيل والصيانة للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة أو أعطال مفاجئة.

وأوضح أن الإجراءات تشمل رفع جاهزية فرق الطوارئ والصيانة ومعدات الكسح والشفط والسيارات المجهزة للتدخل السريع، مع انتشار فرق العمل ميدانيا على مدار الساعة، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية العالية.

كما أكد انتظام العمل بنظام الورديات بجميع المحطات ومواقع التشغيل لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو طفوحات تنتج عن السلوكيات الخاطئة المرتبطة بعمليات ذبح الأضاحي.

وشدد الشيمي على أن جودة مياه الشرب تمثل أولوية قصوى من خلال منظومة الجودة والمعامل التي تشمل معامل المحطات والمعامل المركزية والمعامل المتنقلة والمعمل المرجعي بالشركة القابضة.

وأشار إلى رفع العينات بصورة دورية ومستمرة من المحطات وشبكات المياه للتأكد من مطابقة المياه للمواصفات القياسية، بما يضمن وصول مياه شرب آمنة وصحية للمواطنين طوال الوقت.

وقال رئيس القابضة للمياه إن الشركة تحرص على استقبال شكاوى المواطنين وبلاغاتهم على مدار الساعة من خلال الخط الساخن 125 بالمحافظات كافة، والخط الساخن 175 لخدمات الصرف الصحي بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، بجانب صفحات الشركات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتعامل فورا مع البلاغات وتحولها إلى الجهات المختصة وتتابع تنفيذ الحلول حتى إزالة أسباب الشكوى.

وأضاف الشيمي أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة أطلقت حملات توعوية موسعة للتوعية بالسلوكيات الصحيحة خلال عيد الأضحى من خلال وسائل الإعلام المختلفة وصفحات التواصل الاجتماعي والملصقات والبروشورات والأنشطة الميدانية؛ بهدف نشر الوعي بأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحي وترشيد استهلاك المياه.

وأوضح الشيمي أن الحملة تركز بشكل أساسي على عدم إلقاء مخلفات الأضاحي داخل شبكات الصرف الصحي أو مطابق الصرف الصحي، حيث تتسبب مخلفات الذبح في انسداد الشبكات وخطوط الصرف، ما يؤدي إلى حدوث طفوحات وأعطال تؤثر على كفاءة الخدمة.

ودعا رئيس القابضة للمياه المواطنين والجزارين إلى الالتزام بالذبح داخل المجازر المعتمدة أو الأماكن المخصصة لذلك، وجمع المخلفات في أكياس محكمة الغلق والتخلص منها بطريقة آمنة لا تلوث البيئة.

وأهاب الشيمي بالمواطنين ضرورة ترشيد استهلاك المياه أثناء أعمال الذبح والتنظيف وعدم الإسراف في استخدامها، مع الحرص على الاستخدام الرشيد للمياه في مختلف الأنشطة اليومية، بما يسهم في الحفاظ على المياه لتصل لجميع المواطنين، وبما يساهم في انتظام الخدمة.

وأكد وجود تنسيق مستمر بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة مع الوزارات والمحافظات والوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية المختلفة، إلى جانب وسائل الإعلام؛ لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات، وتكثيف الرسائل التوعوية والوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين خلال فترة العيد.