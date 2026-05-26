موسكو: الولايات المتحدة رفضت منح تأشيرة لمسئول روسي

أفاد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن الولايات المتحدة رفضت منح تأشيرة دخول لنائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر أليموف، الذي كان يعتزم التوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع مجلس الأمن الدولي.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نيبينزيا في جلسة لمجلس الأمن الدولي عُقدت تحت عنوان "الدفاع عن أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتعزيز النظام الدولي القائم على الأمم المتحدة".

وأوضح نيبينزيا أن وزارة الخارجية الصينية، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال الشهر الجاري، كانت قد وجهت دعوة إلى أليموف للمشاركة في الاجتماع، غير أن السلطات الأمريكية رفضت طلب منحه تأشيرة دخول.

وقال الدبلوماسي الروسي: "كان من المفترض أن تُمثَّل روسيا اليوم في الاجتماع على مستوى وزاري".

وانتقد نيبينزيا قرار واشنطن، معتبراً أن رفض منح التأشيرة لا يشكل فقط انتهاكاً لالتزامات الولايات المتحدة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة التي تفرض ضمان وصول مسؤولي جميع الدول الأعضاء دون استثناء، بل يمثل أيضاً "استخفافاً خطيراً" برئاسة الصين لمجلس الأمن وبالموضوع المطروح للنقاش خلال الجلسة.