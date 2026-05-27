واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريباته بقيادة المدير الفني حسام حسن، داخل مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، استعدادًا لمواجهة روسيا وديًا ضمن التحضيرات لبطولة كأس العالم 2026.

وشهد مران الفراعنة مشاركة 26 لاعبًا، بعد انضمام عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي، وحمزة عبد الكريم لاعب فريق الشباب بـ برشلونة.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره الروسي يوم 28 مايو على استاد القاهرة الدولي، قبل السفر يوم 30 من الشهر ذاته إلى ولاية أوهايو الأمريكية، لخوض مواجهة ودية أمام البرازيل يوم 6 يونيو المقبل.

كما شهد مران المنتخب حضور هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ومحمد أبو حسين عضو مجلس الإدارة، إلى جانب مصطفى عزام الأمين العام لاتحاد الكرة.