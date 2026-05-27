باكستان تحذر من موجة حر وفيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية من 26 إلى 31 مايو

أصدر المركز الوطني لعمليات الطوارئ التابع للهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان توقعات جوية على مستوى البلاد للفترة من 26 إلى 31 مايو الداري، محذرا من أن ارتفاع درجات الحرارة، وحدوث موجة الحر، وذوبان الجليد، والفيضانات المفاجئة، والانهيارات الأرضية قد تؤثر على عدة أجزاء من باكستان، وخاصة المناطق الشمالية والجنوبية.

وذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس باكستان أن التوصية توضح الأنظمة الجوية المتوقعة، والمناطق الأكثر عرضة للخطر، والتهديدات المتزايدة، وكيفية قيام السلطات الاتحادية والإقليمية بإعداد تدابير الاستجابة للطوارئ لحماية السلامة العامة.

ووفقا للهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير في معظم أنحاء البلاد، حيث من المرجح أن تشهد عدة مناطق حرارة شديدة تتراوح بين 40 درجة مئوية و48 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن تظل مناطق جنوب البنجاب والسند وبلوشستان تحت تأثير ظروف موجة الحر الشديدة خلال فترة التوقعات.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إن سلطات إدارة الكوارث الإقليمية قد بدأت بالفعل إجراءات استباقية تماشيا مع التوجيهات الاتحادية للتعامل مع أي حالة طوارئ تنشأ عن درجات الحرارة المرتفعة.

وقد تم إطلاق حملات توعية عامة، في حين يتم تعزيز فرق الاستجابة للطوارئ، ومراكز التبريد، وتدابير الاستعداد الطبي في جميع أنحاء البلاد.

وذكر المركز الوطني لعمليات الطوارئ أن الأنظمة الجوية الغربية الرطبة قد تؤدي إلى هطول أمطار خفيفة في المناطق الشمالية، بما في ذلك منطقة بوتهوهار.

ووجهت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث سلطات إدارة الكوارث الإقليمية لتسريع التدابير الاحترازية في المناطق المعرضة للخطر، وحثت الجمهور على تجنب السفر غير الضروري وتوخي الحذر أثناء الظروف الجوية السيئة.

ونُصح السكان والسياح في المناطق الجبلية بالبقاء على أهبة الاستعداد لمخاطر الانهيارات الأرضية وإغلاق الطرق، ومتابعة تحديثات الطقس عن كثب، واتباع التعليمات الصادرة عن السلطات المحلية.