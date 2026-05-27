الادعاء الألماني يحقق في مزاعم اعتداء ممثل على شريكته السابقة

فتح محققون ألمان تحقيقا بشأن الممثل كريستيان ولمين بعد مزاعم شريكة حياته السابقة الممثلة والمقدمة التلفزيونية كولين فرنانديز باعتدائه عليها.

وقالت متحدثة باسم مكتب الادعاء العام في بوتسدام، قرب برلين، اليوم الثلاثاء، أن التحقيق يتعلق بعدة حوادث في إسبانيا في 2022 و 2023. وأضافت أنه تم تأكيد شكوك مبدئية بشأن عنف أسري.

وجذبت القضية الانتباه على نطاق واسع في ألمانيا، خاصة على خلفية اتهامات أدلت بها فيرنانديز بأن ولمين نشر صورا إباحية لها بتقنية التزييف العميق عبر حسابات مواقع تواصل اجتماعي تحمل اسمها.

وما زال يتم التحقق من هذه المزاعم، لكنها أثارت جدلا عاما ومظاهرات على مستوى البلاد ضد العنف الجنسي .

وما زال يفترض أن ولمين بريء لحين انتهاء الإجراءات القانونية.

وأفادت المتحدثة بأن مكتب المدعي العام في بوتسدام يتواصل مع محامي فيرنانديز وراجع الوثائق التي قدمتها، دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل.

وكان فيرناندير وولمين يقيمان في بوتسدام قبل أن ينتقلا إلى جزيرة مايوركا الإسبانية.

وقال كريستيان شيرتس محامي ولمين في مارس إنه "لم تكن هناك أعمال عنف أو تهديدات أو كليهما موجهة حصرا إلى موكلنا"، مضيفا أن الشرطة الإسبانية قالت إن الطرفين مخطئان.