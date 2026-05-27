رئيس الوزراء اليوناني السابق تسيبراس يعود للساحة السياسية

عاد أليكسيس تسيبراس، القائد اليوناني السابق المناهض للتقشف والذي عارض الاتحاد الأوروبي بشدة أثناء أزمة الديون التي كانت بلاده تعاني منها، إلى الساحة السياسية اليوم الثلاثاء قبل الانتخابات التي ستجرى العام المقبل.

وأطلق رئيس الوزراء السابق حزبا سياسيا يساريا جديدا، يسمى التحالف اليساري اليوناني، بينما حياه أنصاره في فعالية عند سفح هضبة أكروبوليس.

وقال تسيبراس: "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونحن نشاهد المجتمع يختنق"، ودفع بأن الأجندة المؤيدة للأعمال التجارية التي تتبناها حكومة يمين الوسط أدت إلى تدهور غياب المساواة في الدخل. وأضاف: "لا نريد أن نتعود على عالم تكتنفه الحرب والظلم".

وأنهى تسيبراس /51 عاما/ توقفا عن العمل السياسي دام ثلاثة سنوات. وما زال شخصية تسبب الاستقطاب.

ووصل إلى السلطة عام 2015 على أساس وعود بإنهاء إجراءات التقشف القاسية التي فرضها الدائنون الأوروبيون لليونان وصندوق النقد الدولي. وأدى هذا الصدام إلى اضطراب الأسواق العالمية، بعدما اقتربت اليونان من الخروج من منطقة اليورو. وفي نهاية المطاف، قبلت أثينا الحصول على قروض جديدة مقابل فرض مزيد من إجراءات التقشف.