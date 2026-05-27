رئيس إندونيسيا يصل إلى فرنسا في زيارة دولة

وصل الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إلى مطار أورلي في باريس صباح اليوم الثلاثاء لبدء زيارة دولة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين إندونيسيا وفرنسا.

وعند وصوله، كان في استقبال برابوو وزير العمل والتضامن الفرنسي جان بيير فاراندو وحرس الشرف الفرنسي، وفقا لوكالة الأنباء الإندونيسية ، أنتارا.

وكتب سكرتير مجلس الوزراء تيدي إيندرا ويجايا على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء: "هذا يمثل بداية زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس برابوو إلى فرنسا، والتي كانت مقررة في الأصل العام الماضي قبل أن يتم تأجيلها عدة مرات".

وقال تيدي إن إندونيسيا وفرنسا تحافظان حاليا على تعاون استراتيجي واسع النطاق.وأضاف أنه من المتوقع أن تعزز هذه الزيارة مكانة إندونيسيا في أوروبا، ولا سيما في فرنسا.

ووفقا لتيدي، تلعب إندونيسيا وفرنسا أدوارا تكاملية في العلاقات العالمية، حيث تعمل إندونيسيا كبوابة بين أوروبا وآسيا، في حين تعمل فرنسا كجسر مهم بين أوروبا وجنوب شرق آسيا.