تراجع سعر النفط الأمريكي مع التفاؤل بمحادثات السلام بين أمريكا وإيران

تراجعت أسعار النفط الخام في التعاملات الأمريكية اليوم الثلاثاء مع التفاؤل بشأن محادثات السلام بين الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام يفتح مضيق هرمز على الخليج، رغم الهجوم الأمريكي على جنوب إيران مساء أمس الاثنين.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 72ر2 دولارا أي بنسبة 82ر2% إلى 88ر93 دولارا للبرميل تسليم يوليو المقبل.

يأتي ذلك في حين تقترب الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران من اتمام شهرها الثالث دون التوصل إلى اتفاق لإنهائها رغم استمرار وقف إطلاق النار بين الأطراف الثلاثة منذ أوائل أبريل الماضي.

وتغلق إيران مضيق هرمز الحيوي على الخليج منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضدها في 28 فبراير الماضي. وبعد أسابيع من الحرب تم الإعلان عن وقف لإطلاق النار بهدف تسهيل التفاوض للوصول إلى نهاية للحرب. في الوقت نفسه يفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية.

وفي مطلع الأسبوع الحالي انتشرت أنباء عن إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، وإعادة فتح مضيق هرمز فورا، ووضع خطة للمفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني خلال هذه الفترة.

من ناحيته قال ترامب يوم الأحد إنه طلب من الفريق الأمريكي عدم التسرع في إبرام اتفاق. وبينما يصر ترامب على ضرورة نقل مخزون اليورانيوم المخصب من إيران، يرفض المتشددون في النظام الإيراني الحالي طلبه بشدة.

وفي منشور على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي أصر ترامب اليوم على ضرورة إخراج اليورانيوم المخصب الإيراني وتدميره بشكل آمن، سواء إلى الولايات المتحدة أو أي مكان آخر تقبله إيران.

في الوقت نفسه أعلن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، الكابتن تيم هوكينز، أمس تنفيذ القوات الأمريكية ضربات "دفاع عن النفس" محدودة ضد إيران، لكنه أكّد أن البحرية الأمريكية مارست ضبط النفس التزامًا بوقف إطلاق النار الساري.

استهدفت الهجمات زوارق إيرانية كانت تحاول زرع ألغام ومواقع إطلاق صواريخ بالقرب من مدينة بندر عباس الساحلية جنوب إيران، بحسب الجيش الأمريكي، في حين اتهمت إيران الولايات المتحدة بإظهار سوء النية وعدم المصداقية.

في هذا السياق، وجّه المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، رسالة إلى الشعب الإيراني مفادها أن دول الخليج لن تكون بعد الآن درعا للقواعد الأمريكية، وأن إسرائيل لن تبقى موجودة خلال 15 عاما.

لليوم الثاني على التوالي، استمرت المحادثات في قطر، في إشارة إلى أن كلا الطرفين لم يتخلَّ عن السعي إلى حلول دبلوماسية لإنهاء الأعمال العدائية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إن الأمر قد يستغرق بضعة أيام أخرى قبل التوصل إلى اتفاق نهائي، نظراً لكثرة موضوعات المفاوضات، مؤكدا في الوقت نفسه أنه سيتم فتح مضيق هرمز عاجلاً أم آجلاً، ووصف إغلاقه بأنه "غير مستدام".

وأكدت قناة فوكس نيوز التلفزيونية الأمريكية ما نشرته صحيفة نيويورك بوست سابقا، أن ترامب سيعقد اجتماعاً نادرا لحكومته في كامب ديفيد غدا الأربعاء لبحث الخطوات التالية في مفاوضات بالغة الأهمية تهدف إلى التوصل إلى اتفاق أوسع مع إيران.

ورغم حالة عدم اليقين بشأن الاتفاق الأمريكي الإيراني، يتوقع المشاركون في السوق أن يتوصل البلدان إلى اتفاق ويتجنبا الحرب، في ظل استمرار تزايد الضغوط التضخمية الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز.