أمير قطر يستعرض مع الرئيس الإيراني هاتفيا الجهود المبذولة لخفض التصعيد

أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وجرى خلال الاتصال استعراض آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وصون أمن المنطقة وتعزيز السلم والاستقرار الإقليمي.

وأكد الأمير خلال الاتصال موقف قطر الثابت الداعي إلى تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، وضرورة التزام جميع الأطراف بأقصى درجات المسؤولية والحكمة، لتجنيب المنطقة تداعيات التصعيد، معربا عن تقديره للرئيس على انخراط الحكومة الإيرانية في الحوار والعمل بشكل بناء.

كما أكد الأمير أهمية الحلول السلمية سبيلا لاحتواء التوترات وصون أمن المنطقة واستقرارها، معربا عن شكره للرئيس على جهوده في هذا الشأن، وداعيا في الوقت نفسه إلى مواصلة الانخراط الإيجابي في مسار المفاوضات التي تتوشط فيها باكستان، وتعزيز الحوار، لاسيما مع دول المنطقة.

ومن ناحيته، ثمن الرئيس الإيراني جهود الأمير في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، معربا عن تقديره لمواقفه الداعمة للتهدئة، ومؤكدا ترحيبه واهتمامه بما طرحه بشأن الدفع نحو التوصل إلى اتفاق يحقق الاستقرار الإقليمي والدولي.