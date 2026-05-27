الصين وباكستان تؤكدان مجدداً على الحل السلمي لنزاع كشمير

كررت باكستان والصين اليوم الثلاثاء معارضتهما لأي إجراءات أحادية الجانب، وأكدتا مجددا على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في جنوب آسيا، وحل جميع النزاعات القائمة من خلال الحوار والدبلوماسية بما في ذلك نزاع جامو وكشمير، إلى جانب الإعراب عن الاستعداد لإجراء تعاون في مجال الموارد المائية العابرة للحدود.

وتمت مناقشة العلاقات الثنائية والإقليمية خلال زيارة رسمية استغرق أربعة أيام قام بها رئيس الوزراء شهباز شريف، بدعوة من لي كيانج، رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، وفقا لوكالة أباء أسوشيتد برس باكستان.



ووفقا لبيان مشترك صدر في ختام زيارة رئيس الوزراء، اتفق الجانبان على الاستفادة من إمكانات التعاون في مجالات مثل الاقتصاد والتجارة، والطاقة، والاقتصاد الرقمي، والمالية، والابتكار العلمي والتكنولوجي، والذكاء الاصطناعي، والمعلومات والاتصالات، وحفظ المياه، والشؤون البحرية، من بين أمور أخرى، وتوسيع نطاق تدريب الأفراد، والتشاور بشأن تعزيز تحرير التجارة، والحفاظ المشترك على استقرار وأمن سلاسل الصناعة والتوريد.

وأطلع الجانب الباكستاني الجانب الصيني على آخر التطورات في الوضع في جامو وكشمير. "وجدد الجانب الصيني التأكيد على أن نزاع جامو وكشمير هو قضية متبقية من التاريخ، ويجب حلها بشكل صحيح وسلمي وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والاتفاقيات الثنائية".



وبحسب البيان، أعرب الجانبان عن استعدادهما لإجراء تعاون في مجال الموارد المائية العابرة للحدود بموجب مبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة. وتم التأكيد مجدداً على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين والإقليميين.

وخلال الزيارة، التقى رئيس الوزراء شهباز بالرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء لي كيانج، وتوصلوا إلى توافق واسع جديد بشأن زيادة تعميق شراكة التعاون الاستراتيجي الشاملة في كل الأوقات بين الصين وباكستان وبشأن القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك..

وجدد الجانبان الالتزام بحماية وتطوير علاقاتهما الثنائية بشكل لا يتزعزع، والحفاظ على التبادلات رفيعة المستوى، وتعميق الثقة المتبادلة، والتعاون العملي، والتعاون في مجال الدفاع والأمن، ومواصلة التنسيق الوثيق بشأن القضايا الدولية والإقليمية، لتسخير هذه العلاقة بشكل أفضل لمصلحة الشعبين والمساهمة في السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.

وجددت باكستان تأكيد التزامها القوي بمبدأ الصين الواحدة، وهي ترى أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصين الشعبية وأن قضية تايوان تقع في قلب المصالح الأساسية للصين.