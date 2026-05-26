بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحذر من التصعيد في الزاوية

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن بالغ قلقها إزاء التقارير التي تفيد باستمرار حشد التشكيلات المسلحة، إلى جانب التزايد المقلق في حوادث الاغتيال بمدينة الزاوية والمناطق المحيطة بها، الأمر الذي ينذر بإشعال موجة جديدة من العنف ويزيد من تعريض المدنيين للخطر.

وقالت البعثة الأممية، في بيان لها: "لقد أبرزت النتائج الأخيرة لفريق الخبراء المعني بليبيا أن التنافس بين التشكيلات المسلحة على النفوذ والسيطرة الإقليمية والوصول إلى موارد الدولة لا يزال يقوض الأمن، ويضعف مؤسسات الدولة، ويغذي الإفلات من العقاب، ويعرقل مسار ليبيا نحو السلام والاستقرار".

وذكرت البعثة جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك واجب حماية المدنيين، حيث طالبتها بالامتناع عن استخدام المناطق السكنية لأغراض عسكرية.

كما دعت البعثة إلى إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وشفافة في جرائم القتل غير القانوني وعمليات الاغتيال وأعمال الترهيب والعنف ضد المدنيين، مع ضمان محاسبة المسئولين عنها وفقا للإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون.

ومع حلول عيد الأضحى المبارك، حثت البعثة جميع الأطراف على اغتنام هذه المناسبة الجليلة والمقدسة كفرصة للمصالحة وضبط النفس والحوار، وإعلاء مصلحة وسلامة أهالي الزاوية فوق كل الاعتبارات.

وجددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعمها لكل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز المساءلة والحفاظ على الاستقرار، كما تضع مساعيها الحميدة في خدمة هذه الأهداف.