نفرة مزدلفة.. الحجاج يسلكون أطول طريق مشاة في العالم

نشر في: الثلاثاء 26 مايو 2026 - 8:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 مايو 2026 - 8:21 م

ودّع حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس هذا اليوم، مشعر عرفات الطاهر، ليكملوا رحلتهم الإيمانية إلى مشعر الله الحرام "مزدلفة".

مشهد النفرة والجموع المليونية تسلك مسارات المشاة التي اكتست ببياض الإحرامات في ثالث محطة في رحلة الحج، بحسب وكالة واس.

وتُعد طرق المشاة في المشاعر المقدسة الممتدة من منطقة جبل الرحمة بمشعر عرفات وحتى مشعر منى مرورًا بمزدلفة بطول 25 كيلومترًا، أطول ممر مشاة في العالم، ويشهد سنويًا في موسم الحج أكبر حركة سير بشرية في العالم.

وعلى امتداد الممر تتوزع نقاط ضخ رذاذ الماء تلطيفًا للأجواء، وتخفيفًا للحرارة.

