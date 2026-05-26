هيئة بريطانية: انفجار قرب ناقلة على بعد 60 ميلا من مسقط

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الثلاثاء، بوقوع انفجار قرب ناقلة على بعد 60 ميلا بحريا من العاصمة العُمانية مسقط.

وقالت الهيئة، في بيان، إنها تلقت بلاغا عن حادث على بُعد 60 ميلًا بحريًا شرقي مسقط، تمثل في انفجار قرب ناقلة نفط.

وأضافت أن ربان الناقلة أفاد بأن الانفجار وقع قرب الجانب الأيسر الخلفي بالقرب من خط المياه.

وتابعت أن الطاقم والسفينة بخير، إلا أن ربانها تحدث عن تسرب بعض وقود السفينة إلى المياه، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.

ودعت الهيئة السفن المارة في المنطقة إلى توخي الحذر أثناء الإبحار، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة.

وحتى الساعة 12.40 "ت.ج" لم تعلن أي جهة مسئوليتها عما حدث.