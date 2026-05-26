كشفت تقارير صحفية عن رغبة النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز في مغادرة صفوف أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم تألقه اللافت مع الفريق الإسباني.

وبحسب شبكة «تيم توك» البريطانية، فإن ممثلي اللاعب أبلغوا إدارة أتلتيكو مدريد بشكل رسمي برغبة ألفاريز في خوض تجربة جديدة بعيدًا عن ملعب «ميتروبوليتانو»، في ظل وجود حالة من عدم الرضا لدى اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت التقارير أن إدارة أتلتيكو أصبحت تدرك صعوبة استمرار المهاجم الأرجنتيني، خاصة مع تزايد اهتمام الأندية الأوروبية الكبرى بالحصول على خدماته، وفي مقدمتها برشلونة.

ويُعد ألفاريز أحد أبرز العناصر الهجومية في الكرة الأوروبية حاليًا، بعدما قدم مستويات قوية منذ انتقاله إلى أتلتيكو مدريد ونجح في فرض نفسه سريعًا داخل تشكيل الفريق.