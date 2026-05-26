وزير خارجية باكستان: نعمل على إبقاء مسارات الملاحة البحرية مفتوحة للجميع

قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، اليوم الثلاثاء، إن إسلام آباد تعمل على إبقاء مسارات الملاحة البحرية مفتوحة للجميع، مؤكدا مواصلتها هذا المسعى.

وأضاف في تصريحات صحفية، مساء اليوم الثلاثاء، أن "إسلام آباد عملت على ممارسة الدبلوماسية لمنع تجدد الحرب في المنطقة واستئناف تصدير الطاقة"، وفق وكالة سبوتنيك.

وأوضح أن "أي نزاع طويل الأمد في منطقة الشرق الأوسط لن يخدم أحدا ويهدد السلم الإقليمي"، مشددا على أن "استمرار النزاع في الشرق الأوسط يعرقل تدفق الطاقة عالميا ويعمق المعاناة الإنسانية".

وأشار إلى أن "باكستان تعمل على إبقاء مسارات الملاحة البحرية مفتوحة للجميع وسنواصل هذا المسعى"، مضيفا: "لا يمكن تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط مع استمرار الاحتلال والعقوبات الجماعية والتهجير القسري".

وأعلن متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في وقت سابق من اليوم، أن الجيش الأمريكي نفذ "ضربات دفاعية" جنوبي إيران يوم أمس الاثنين، استهدفت مواقع بينها "منصات إطلاق صواريخ وقوارب إيرانية كانت تحاول زرع ألغام"، على حد قوله.

وقال المتحدث في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية: "قواتنا نفذت ضربات في جنوب إيران دفاعا عن النفس، حيث استهدفت هجماتنا منصات إطلاق صواريخ، وقوارب إيرانية كانت تسعى إلى زرع ألغام".