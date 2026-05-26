روسيا تواصل هجماتها على أوكرانيا وسط دعوات لأعضاء البعثات الدبلوماسية إلى مغادرة كييف

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا أطلقت أكثر من 100 طائرة مسيرة وصاروخين باليستيين على أوكرانيا خلال الليل، في وقت أكدت فيه وزارة الخارجية الأوكرانية أن التهديدات الروسية الأخيرة بشن هجمات جوية مكثفة على كييف لا تحمل جديدا.

وكانت روسيا، قد دعت أمس الاثنين، المواطنين الأجانب، بمن فيهم أعضاء البعثات الدبلوماسية، إلى مغادرة العاصمة الأوكرانية كييف في أسرع وقت ممكن، كما طلبت من السكان الابتعاد عن المنشآت العسكرية والحكومية.

وأكدت روسيا أنه يجري التحضير لشن "ضربات منهجية" على كييف.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، عبر الهاتف أمس الاثنين، بضرورة إجلاء الولايات المتحدة لموظفيها الدبلوماسيين من كييف.

ولم يوضح روبيو ما إذا كانت وزارة الخارجية الأمريكية ستتخذ هذه الخطوة، لكنه أعرب خلال زيارة إلى الهند عن قلقه من احتمال تصاعد الحرب "المروعة" في أوكرانيا.

وحاولت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأكثر من عام وقف القتال الذي اندلع بعد العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022، لكن جهودها لم تسفر عن تحقيق تقدم ملموس، وهي الآن في حالة جمود مع تركيز واشنطن على الحرب مع إيران.