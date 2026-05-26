 4 قتلى في حادث تصادم بين قطار وحافلة مدرسية في بلجيكا
وكالات
نشر في: الثلاثاء 26 مايو 2026 - 2:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 مايو 2026 - 2:23 م

ذكرت قناة آر.تي.إل التلفزيونية، نقلا عن وزير النقل البلجيكي ‌جان لوك كروك، أن أربعة أشخاص بينهم فتيان اثنان لقوا حتفهم، اليوم الثلاثاء، في بلجيكا إثر اصطدام قطار بحافلة ⁠مدرسية عند معبر للسكك الحديدية قرب بلدة بوجنهاوت.

وأضافت القناة نقلا عن كروك أن من بين الضحايا سائق الحافلة وشخصا كان يرافق الطلاب. وتابع أن شخصين آخرين أصيبا بجروح خطيرة.

ووقع الحادث في ‌وقت ⁠مبكر من اليوم الثلاثاء عند تقاطع سكك حديدية بالقرب من محطة بوجنهاوت، على بعد حوالي 23 ⁠كيلومترا من بروكسل، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

ودفعت السلطات بفرق الطوارئ والإسعاف إلى مكان الحادث، وسط استمرار عمليات الإنقاذ والتحقيق.

وقال وزير الداخلية البلجيكي بيرنارد كوينتين، عبر منصة إكس: "تلقيت بكثير من ⁠الحزن نبأ الحادث المأساوي الذي وقع في بوجنهاوت".

من جهتها، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن حزنها بعد الحادث، مقدمة تعازيها إلى عائلات الضحايا والمصابين.

