حماس: التصعيد الإسرائيلي في غزة استهانة بجهود الوسطاء والدول الضامنة

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الثلاثاء، إن تصعيد عمليات الإبادة في قطاع غزة "يؤكد حجم الاستهانة الإسرائيلية بكل جهود الوسطاء والدول الضامنة".

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام" عن قاسم قوله، في تصريح صحفي اليوم، إن "الاحتلال المجرم ارتكب مجزرة جديدة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، في استمرار لحرب الإبادة التي لم تتوقف ضد أهلنا في غزة، واستمرارٍ لخروقات وقف إطلاق النار، التي يتحمل مجلس السلام جزءًا من المسئولية عنها بسبب عجزه وصمته وتبنيه للموقف الإسرائيلي".

وأكد أن "تزامن ارتكاب هذه المجزرة اليوم مع وقفة عرفة يكشف مزيدًا من الوجه العنصري البغيض للاحتلال، ويؤكد ضربه بعرض الحائط لكل مشاعر المسلمين ومؤسساتهم الدينية".

واستشهد سبعة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن "طائرات الاحتلال قصفت صباح اليوم مجموعة من المواطنين بمخيم المغازي وسط قطاع غزة ما أسفر عن خمسة شهداء وعدد من الإصابات".

وأضافت أن "الاستهداف الإسرائيلي جاء لحماية عملاء الاحتلال الذين حاولوا اقتحام منازل المواطنين في المنطقة ولدى تصدي المواطنين لهم تدخلت طائرات الاحتلال المسيرة لتستهدفهم".

وكانت مصادر محلية أفادت بـ "استشهاد طفلة -15 عاما- متأثرة بإصابتها جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيم غيث في مواصي خان يونس".