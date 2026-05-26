رئيس تايوان يستقبل وفدا من البرلمان الألماني

استقبل رئيس تايوان لاي تشينج-ته، وفدا من البرلمان الألماني (بوندستاج) خلال زيارة يجريها الوفد إلى تايوان لإجراء محادثات سياسية.

ودعا لاي خلال لقائه النواب الخمسة في تايبيه إلى تعزيز التعاون بين الشركاء الديمقراطيين.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الرئاسي التايواني، قال لاي: "في ظل التغير السريع في الوضع الدولي، أصبح واضحا أننا لا نستطيع الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد إلا من خلال تعاون الشركاء الديمقراطيين".

ويترأس الوفد السياسي المنتمي إلى حزب الخضر تيل شتيفن. وقال شتيفن، بحسب الجانب التايواني، إن تايوان وألمانيا تواجهان تحديات متشابهة في قضايا استراتيجية عالمية، وقدرة الصناعة على الصمود، والدفاع، والحماية المدنية، مضيفا أن الجانبين يمكنهما أن يتعلما الكثير من بعضهما البعض.

ويضم الوفد، إلى جانب تيل شتيفن، كلاوس-بيتر فيلش وماركوس رايشل من الحزب المسيحي الديمقراطي، وراينر كرافت من حزب البديل من أجل ألمانيا، وماندي آيسينج من حزب اليسار. ومن المقرر أن يبقى الوفد في تايوان حتى 31 مايو الجاري.

وكانت الصين قد انتقدت زيارة الوفد إلى تايوان. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج أمس الاثنين إن جمهورية الصين الشعبية تعارض دائما أي شكل من أشكال التبادل الرسمي بين الدول المرتبطة معها بعلاقات دبلوماسية وتايوان، وأضافت: "لا يوجد في العالم سوى صين واحدة، وتايوان جزء لا يتجزأ من الصين".

وتعتبر القيادة في بكين تايوان جزءا من الأراضي الصينية، وتهدد بالسيطرة عليها بالقوة، إلا أن الجزيرة التي يبلغ تعداد سكانها نحو 23 مليون نسمة لم تكن يوما جزءا من جمهورية الصين الشعبية الشيوعية التي تأسست عام 1949. وكان أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية الألمانية قد زاروا تايوان آخر مرة في خريف عام 2022، وأعربت بكين حينها أيضا عن انتقاداتها للزيارة.