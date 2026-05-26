يوفنتوس يقدم عرضًا أوليًا لضم أليسون من ليفربول

كشفت تقارير صحفية أن نادي يوفنتوس الإيطالي تقدم بعرض مبدئي للتعاقد مع حارس مرمى ليفربول أليسون بيكر، في خطوة مفاجئة ضمن خطط الفريق لتعزيز مركز حراسة المرمى خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب المصادر، فإن العرض الأولي الذي قدمه يوفنتوس يبلغ نحو 5 ملايين يورو، وهو رقم تراه إدارة ليفربول غير كافٍ، إذ تطالب بما يقارب 20 مليون يورو للموافقة على رحيل الحارس البرازيلي.

وتشير التقارير إلى أن يوفنتوس يأمل في التوصل لاتفاق أقل من القيمة المطلوبة، خاصة أن اللاعب أبدى ترحيبًا مبدئيًا بفكرة الانتقال إلى تورينو، مع استعداد النادي الإيطالي لمنحه عقدًا لعدة سنوات براتب سنوي مرتفع.

ويمتد عقد أليسون مع ليفربول حتى عام 2027، بعد تمديده تلقائيًا عقب نهاية الموسم الماضي، فيما تدرس إدارة النادي الإنجليزي موقفه النهائي في ظل التحركات المستمرة في سوق الانتقالات.

ورغم التعاقد مع حارس مرمى جديد في الصيف الماضي، فإن ليفربول لا يزال مترددًا في التخلي عن أليسون، خصوصًا بعد رحيل عدد من العناصر المؤثرة داخل الفريق في الفترة الأخيرة، ما يجعل الحفاظ على القوام القيادي داخل غرفة الملابس أولوية.

كما تشير التقارير إلى أن النادي الإنجليزي يفكر في إعارة الحارس الجديد إلى أحد أندية الدوري الإيطالي من أجل منحه فرصة المشاركة، وهو ما يعكس عدم حسم القرار النهائي بشأن مستقبل أليسون حتى الآن.

في المقابل، يواصل يوفنتوس دراسة خيارات أخرى في حال فشل الصفقة، بينما يبقى أليسون الهدف الأول للنادي في مركز حراسة المرمى خلال الصيف الجاري.