شهباز شريف يلتقي وفودا تجارية صينية ويتعهد بتعميق التعاون في إطار مشروع الممر الصيني الباكستاني

عقد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى، اليوم الثلاثاء، مع كبرى الشركات الصينية، جدد خلالها التزام بلاده بتعميق التعاون الاقتصادي والصناعي وفي مجال البنية التحتية ضمن المرحلة 2 من مشروع الممر الصيني الباكستاني، حسبما أفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان" الباكستانية.

ويقوم شريف حاليا بزيارة رسمية للصين تستمر أربعة أيام، حيث التقى وفد شركة "فامسون" بقيادة رئيسها التنفيذي تشنجون تشين، وأشاد بمساهمات الشركة الطويلة في القطاع الزراعي الباكستاني، لا سيما في مجال تخزين الحبوب وإنتاج الأعلاف والأمن الغذائي.

وشدد رئيس الوزراء الباكستاني على أولوية بلاده في الحد من الفاقد الزراعي بعد الحصاد، ودعا الشركة إلى إنشاء مرافق تصنيع وعمليات نقل تقني في باكستان، مستفيدة من الحوافز المتاحة عبر المناطق الاقتصادية الخاصة ومبادرة "باكستان الخضراء".

كما التقى شريف مع جيان شين، رئيس مجموعة "شاندونج شينكيو" والوفد المرافق له، ورحب بتوسع أنشطة المجموعة في باكستان في مجالات التنمية البحرية، وتصنيع البطاريات، وتجهيز المعادن، والتعاون الصناعي.

وفي اجتماع آخر مع تشانج بينجنان، رئيس مجموعة الصين للاتصالات والإنشاءات، وكبار ممثلي شركة الطرق والجسور الصينية، أعرب شريف عن تقديره الكبير لمساهمة الشركتين التي تمتد لأكثر من ستة عقود في تطوير البنية التحتية الباكستانية، بما في ذلك مشاريع بارزة مثل طريق كاراكورام السريع والمنطقة الاقتصادية الخاصة في رشاكاي.

وتوصلت باكستان والصين في وقت سابق اليوم الثلاثاء، لتوافق موسع جديد بشأن تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاستراتيجي وتوسيع التعاون في المجالات المتعددة، حسبما جاء في بيان مشترك اليوم الثلاثاء.

وذكرت قناة "جيو" الباكستانية أن بيانا أصدرته وزارة الخارجية الباكستانية جاء فيه أن الدولتين اتفقتا على تعزيز "التنمية عالية الجودة" ضمن المرحلة 2 من مشروع الممر الصيني الباكستاني وباكستان، كما رحبتا بمشاركة أطراف ثالثة في التنمية.

وقال البيان، إن الجانبين اتفقا على الحفاظ على تبادل رفيع المستوى وتعميق الثقة السياسية المتبادلة وتعزيز التعاون العملي والدفاعي والأمني والاستمرار في التنسيق عن كثب فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية.