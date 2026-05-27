فانس: متفائل بإمكانية موافقة إيران على عدم تطوير أسلحة نووية

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، اليوم الأربعاء، إنه متفائل بأن إيران ستوافق ضمن أي اتفاق على عدم تطوير أسلحة نووية".

وأشار فانس إلى أن السؤال الصعب هو إذا ما كانت إيران ستوافق على آليات تضمن عدم انتهاكها الاتفاق مستقبلا، بحسب شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية.

إلى ذلك، نقل التلفزيون الإيراني عن اللواء أمير حياة مقدم، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، قوله إن شروط طهران الخمسة للمفاوضات تشمل دفع التعويضات والإفراج عن الأصول الإيرانية ورفع العقوبات ووقف الحرب على جميع الجبهات، فضلا عن قبول السيادة الإيرانية في مضيق هرمز.

إلى ذلك، أفادت وكالة أسوشيتد برس، نقلا عن مسئول إقليمي، بأن الولايات المتحدة تريد أن تكون لإسرائيل حرية التصرف للرد على ما تعتبره تهديدات في لبنان، في حين ترفض إيران ذلك.

ونقلت الوكالة عن مسئول أمريكي قوله إن الاتفاق المحتمل سيضمن حق إسرائيل في التحرك ضد التهديدات الوشيكة "دفاعا عن النفس".

وحول الاتفاق المحتمل، قال أحد المسئولين عن المفاوضات إن الولايات المتحدة ستسمح لإيران ببيع نفطها عبر إعفاءات من العقوبات، على أن يجري التفاوض خلال فترة مدتها 60 يوما في تخفيف العقوبات والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة.

وبموجب الاتفاق، ستوافق طهران على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم، وفقا لمسئولين إقليميين.

وقال مسئول مطلع مباشرة على المفاوضات للوكالة إن آلية التخلي عن المخزون ستبحث خلال 60 يوما، مرجحا تخفيف جزء منه ونقل الجزء الباقي إلى دولة أخرى.

وبحسب أسوشيتد برس، شدد مسئول أمريكي على أنه لن يكون هناك أي تخفيف للعقوبات إذا لم تتخل إيران عن مخزونها.