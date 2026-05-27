أوغندا تكثف إجراءات الفحص الصحي والسلامة العامة في كمبالا

كثفت أوغندا، إجراءات الفحص الصحي والسلامة العامة في العاصمة كمبالا، بعد تأكيد حالتي إصابة جديدتين بفيروس أيبولا؛ ليبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى سبع حالات، بعد الإعلان عن تفشي المرض في 15 مايو.

وذكرت وزارة الصحة، أن المريضين المصابين هما عاملان صحيان أوغنديان يعملان في منشأة طبية خاصة في كمبالا، وجرى نقلهما إلى وحدة علاج مخصصة، حيث يتلقيان الرعاية، حسب موقع أفريكا نيوز اليوم الأربعاء.

وتقول السلطات، إن عملية تتبع المخالطين جارية وحثت الجمهور على الإبلاغ فورا عن أي شخص تظهر عليه أعراض لها صلة بالفيروس.