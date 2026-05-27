اقتحم الجيش الإسرائيلي الأربعاء، مناطق من الضفة الغربية المحتلة، واعتقل 4 فلسطينيين، في أول أيام عيد الأضحى، وسط عمليات دهم وتفتيش.

وقالت مصادر محلية للأناضول إن قوات إسرائيلية اقتحمت بلدات صانور وميثلون وسيريس وقباطية جنوبي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وأضافت المصادر أن تلك القوات اعتقلت 4 فلسطينيين من بلدة قباطية بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفي محافظة نابلس شمالي الضفة، اقتحمت قوات إسرائيلية قرية عوريف جنوب المدينة، وداهمت عددا من المنازل.

فيما أفاد شهود عيان للأناضول بأن الجنود صادروا ألعابا من متجر خلال اقتحام القرية في يوم العيد.

كما اقتحم الجيش مخيم قلنديا شمالي مدينة القدس المحتلة، وسط انتشار للجنود في أزقة المخيم ومحيطه.

يأتي ذلك بالتزامن مع تشديد الجيش الإسرائيلي إجراءاته العسكرية في الضفة الغربية خلال عيد الأضحى، عبر تكثيف الاقتحامات والحواجز العسكرية، إلى جانب تصاعد اعتداءات المستوطنين في عدد من المناطق.

​​​​​​​ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية في غزة في أكتوبر 2023، تشهد الضفة الغربية تصعيدا في اعتداءات الجيش والمستوطنين، لا سيما في المناطق الريفية والبدوية المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية.

وأسفر التصعيد في الضفة عن استشهاد 1168 فلسطينيا، وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وتهجير 33 ألفا، وفق معطيات نشرها المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني، الاثنين.​​​​​​​