الحجاج يبدؤون رمي الجمرات وذبح الأضاحي في أول أيام العيد

- أكثر من 1.7 مليون حاج شرعوا في رمي جمرة العقبة الكبرى بمشعر منى وسط انسيابية في الحركة بعد الوقوف بعرفات

بدأ حجاج بيت الله الحرام، الأربعاء، منسك ثالث أيام الحج المعروف برمي الجمرات، وذبح الأضاحي، بعد الوقوف بعرفات الركن الأعظم بالحج، على أن يختتموا مناسكهم بطواف الوداع.

ووفقا لمشاهد نقلتها قناة "الإخبارية" السعودية ووكالة الأنباء "واس"، بدأت جموع الحجاج منذ فجر أول أيام عيد الأضحى برمي الجمرة الكبرى "جمرة العقبة" بسبع حصيات في مشعر منى، وسط انسيابية في التنقل وفق خطة التفويج المعدّة.

وشهدت حركة الحجاج نحو جسر الجمرات والساحات المحيطة به تدفقا متدرجا وآمنا، مع توزيع الحشود على طوابق الجسر المختلفة، فيما اتسمت حركة التنقل داخل مشعر منى بالمرونة، سواء للحجاج أو المركبات، بحسب المصدرين.

وقدم رجال الأمن وأفراد الكشافة الإرشادات للحجاج بشأن استخدام المسارات المخصصة والتنقل بين طوابق جسر الجمرات، بما يضمن سهولة الحركة وسلامة الحشود.

ويأتي رمي جمرة "العقبة الكبرى" اقتداءً بسنة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يؤدي الحجاج هذا النسك بعد الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، قبل أن يواصلوا بقية مناسك يوم النحر، التي تشمل الهدي والحلق وطواف الإفاضة.

ورمي الجمرات، وفق مناسك الحج، هو "تذكير بعداوة الشيطان، الذي اعترض نبي الله إبراهيم عليه السلام في هذه الأماكن، فيعرفون بذلك عداوته ويحذرون منه".

والثلاثاء، أعلنت السعودية أن إجمالي حجاج موسم 1447هـ بلغ مليونا و707 آلاف و301 حاجا، منهم مليون و546 ألفا و655 حاجا وحاجة من خارج البلاد، من 165 جنسية مقابل 160 ألفا و646 حاجا من حجاج الداخل.

وفي الموسم الماضي، بلغ عدد الحجاج مليونا و673 ألفا و230 حاجا من الداخل والخارج، مقارنة بأكثر من مليون و833 ألف حاج في 2024.