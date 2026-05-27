قال مسئولون، اليوم الأربعاء، إنه من المقرر أن تعلن حكومة كوريا الجنوبية نتائج التحقيق بشأن الهجوم الأخير على سفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق من اليوم في وزارة الخارجية، حسبما قال مسؤولون بالوزارة.

وكانت سفينة إتش إم إم نامو، التابعة لشركة اتش ام ام كو الكورية الجنوبية للشحن قد تعرضت لهجوم "بجسمين جويين مجهولين" في أثناء توقفها في مضيق هرمز في ظل الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

ومنذ ذلك الحين، أجرى فريق تحقيق حكومي تحليلا معمقا لبقايا المحرك التي تم انتشالها من بين الجسمين الجويين المجهولين لتحديد طبيعتهما والمسؤول عن الحادث.

وقالت وزارة الخارجية في رسالة للصحفيين: "تعتزم الوزارة عقد مؤتمر صحفي بشأن نتائج التحقيق حول حادث اتش ام ام نامو الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي".

وكان الهجوم، قد أسفر عن وقوع انفجار واندلاع حريق على متن السفينة؛ مما أسفر عن إصابة شخص من بين أفراد طاقم السفينة الـ24 بإصابات طفيفة.