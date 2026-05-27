رئيس مجلس الوزراء العراقي: نأمل أن يعم الأمن والاستقرار في العراق

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم الأربعاء، أهمية تعزيز الوحدة بين جميع مكونات الشعب العراقي.

وأعرب الزيدي، خلال زيارته اليوم إلى الصحن الكاظمي في صبيحة أول أيام عيد الأضحى، عن أمله أن يعم الأمن والاستقرار في جميع أرجاء البلاد ، مشددا على ضرورة العمل الجاد والمخلص لخدمة المواطنين في عموم العراق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان صحفي، إن الزيدي أدى صلاة العيد في الصحن الشريف، بين جموع الزائرين.

وزار الحضرة الحنفية والمجمع الفقهي العراقي في منطقة الأعظمية ببغداد، إذ التقى عددا من فقهاء الدين والمشايخ، وأدى الصلاة هناك.