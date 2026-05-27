حكومة غزة: 3005 خروقات إسرائيلية لوقف إطلاق النار أوقعت 910 شهداء

قالت حكومة غزة، الأربعاء، إن إسرائيل ارتكبت 3005 خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله بدئه في 10 أكتوبر 2025، ما أسفر عن استشهاد 910 فلسطينيين وإصابة 2747 آخرين.

وخلافا للاتفاق، سمحت إسرائيل فقط بدخول 48 ألف و973 شاحنة مساعدات من أصل 135 ألفا و600 شاحنة، وبسفر 5636 فلسطينيا فقط من أصل 17 ألفا.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي في بيان أنه "منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ وحتى اليوم 27 مايو، وعلى مدار 227 يوماً، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي ما مجموعه 3005 خروقات وانتهاكات جسيمة للاتفاق".

وبين أن الخروقات تنوعت بين عمليات قصف واستهداف مباشر للمدنيين، وإبادة مربعات سكنية كاملة، وإطلاق نار متكرر، إضافة إلى توغلات داخل المناطق السكنية.

وأسفرت هذه الخروقات عن استشهاد 910 فلسطينيين، وإصابة 2747 آخرين بجراح متفاوتة، إضافة إلى اعتقال 82 آخرين، وفق المكتب.

وأضاف أن إسرائيل لم تلتزم أيضا ببنود الاتفاق المتعلقة بالجانب الإنساني والإغاثي، إذ دخل إلى قطاع غزة 49 ألفا و973 شاحنة مساعدات فقط من أصل 135 ألفا و600 شاحنة كان يفترض دخولها، بنسبة التزام لم تتجاوز 36 بالمئة.

وينص الاتفاق الهش على إدخال 600 شاحنة مساعدات وبضائع يوميا إلى قطاع غزة، إضافة إلى 50 شاحنة وقود تشمل السولار والبنزين وغاز الطهي، وفق معطيات رسمية.

وأشار البيان إلى السماح بسفر 5636 مسافرا فقط من أصل 17 ألفا، بنسبة التزام بلغت 34 بالمئة، معتبرا ذلك "استمرارا لسياسة التضييق وعرقلة الحركة الإنسانية والتنقل".

ولم يوضح المكتب آلية السماح بمغادرة هذا العدد من المسافرين.

وفي 2 فبراير أعادت إسرائيل فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي تحتله منذ مايو 2024، بشكل محدود جدا، وبقيود مشددة للغاية.

ومنذ إعادة فتح معبر رفح، أفاد عائدون إلى غزة بتعرضهم لتنكيل إسرائيلي يتخلله احتجاز وتحقيق قاسٍ يمتد لساعات، قبل السماح لهم بمواصلة طريقهم.

ورغم الاتفاق، تواصل إسرائيل الإبادة بحصار وقصف يومي يُسفر عن قتلى وجرحى، كما تمنع إدخال كميات كافية من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل المجهزة إلى غزة.

وجرى التوصل للاتفاق، بعد عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل بغزة في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، وتواصلت بأشكال مختلفة بعد ذلك، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد عن 172 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.