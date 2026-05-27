حسام حسن يضع اللمسات الأخيرة على خطة مصر لمواجهة روسيا وديًا

يضع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، مساء اليوم الأربعاء، اللمسات الأخيرة على خطة الفراعنة استعدادًا لمواجهة منتخب روسيا وديًا، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء غد الخميس، ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العالم 2026.

ويستهدف الجهاز الفني تحقيق أكبر استفادة فنية من المباراة، من خلال تجربة بعض العناصر الجديدة داخل صفوف المنتخب، من أجل حسم القائمة النهائية قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في المونديال.

واستقر حسام حسن على منح الفرصة لعدد من اللاعبين في مواجهة روسيا، وعلى رأسهم محمد عبد المنعم وحمزة عبد الكريم وطارق علاء وأقطاي عبد الله، وذلك لتقييم مستواهم بشكل نهائي قبل إعلان القائمة النهائية.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة حسم موقف بعض اللاعبين من الانضمام لقائمة كأس العالم، في ظل وجود منافسة قوية بين عدد من العناصر على المقاعد المتبقية في قائمة المنتخب المسافرة إلى المونديال.