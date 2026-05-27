قال مسئول في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، إن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة أمر مستبعد، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن إيران مستعدة لمواجهة أي هجوم.

ونقلت وكالة «تسنيم» عن محمد أكبر زاده، نائب المسئول السياسي في بحرية الحرس الثوري، قوله إن «احتمال الحرب منخفض بسبب ضعف العدو، والقوات المسلحة متأهبة ومجهزة بالذخيرة».

وأضاف: «لا تشكّوا في أننا سنحول المنطقة الممتدة من تشابهار إلى ماهشهر إلى مقابر للمعتدين»، في إشارة إلى منطقتين تقعان عند طرفي الساحل الجنوبي الطويل لإيران.

كما نقل التلفزيون الإيراني عن اللواء أمير حياة مقدم، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، قوله إن شروط طهران الخمسة للمفاوضات تشمل دفع التعويضات، والإفراج عن الأصول الإيرانية، ورفع العقوبات، ووقف الحرب على جميع الجبهات، فضلًا عن قبول السيادة الإيرانية في مضيق هرمز.

وفي السياق نفسه، أفادت وكالة «أسوشيتد برس»، نقلًا عن مسئول إقليمي، بأن الولايات المتحدة تريد منح إسرائيل حرية التصرف للرد على ما تعتبره تهديدات في لبنان، في حين ترفض إيران ذلك.

ونقلت الوكالة عن مسئول أمريكي قوله إن الاتفاق المحتمل سيضمن حق إسرائيل في التحرك ضد التهديدات الوشيكة «دفاعًا عن النفس».

وحول الاتفاق المحتمل، قال أحد المسئولين المشاركين في المفاوضات إن الولايات المتحدة ستسمح لإيران ببيع نفطها عبر إعفاءات من العقوبات، على أن يجري التفاوض خلال فترة تمتد 60 يومًا بشأن تخفيف العقوبات والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة.

وبموجب الاتفاق، ستوافق طهران على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم، وفقًا لمسئولين إقليميين.

وقال مسئول مطلع مباشرة على المفاوضات لـ«أسوشيتد برس» إن آلية التخلي عن المخزون ستُبحث خلال 60 يومًا، مرجحًا تخفيف جزء منه ونقل الجزء المتبقي إلى دولة أخرى.

وبحسب «أسوشيتد برس»، شدد مسئول أمريكي على أنه لن يكون هناك أي تخفيف للعقوبات إذا لم تتخل إيران عن مخزونها من اليورانيوم.