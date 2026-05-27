الشرطة الإسبانية تجري تفتيشا بمقر الحزب الاشتراكي الحاكم في إطار تحقيق في قضايا فساد

فتشت الشرطة الإسبانية، اليوم الأربعاء، مقر الحزب الاشتراكي الحاكم في إطار تحقيق جار بشأن مخالفات مالية محتملة، بحسب ما أعلنه الحرس المدني.

وتعد مداهمة المكتب الذي يقع في وسط مدريد، صفعة أخرى للحزب الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، وهو الحزب الذي كان قد تعرض لسلسلة من فضائح الفساد.

وقال الحرس المدني لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، إن الشرطة ملزمة بموجب أوامر قضائية، بالعثور على مواد ذات صلة بالتحقيق الذي تجريه المحكمة الوطنية بشأن اتهامات بالفساد، ضد عضو سابق في الحزب متورط في شركة حكومية.

وكانت محكمة أخرى، أعلنت الأسبوع الماضي فقط، أنها تحقق مع رئيس الوزراء السابق خوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو، بتهمة استغلال النفوذ وجرائم أخرى محتملة مرتبطة بإنقاذ شركة طيران حكومية.

ومن جانبه، نفى ثاباتيرو، ارتكاب أي مخالفات.

وتخضع زوجة سانشيز وشقيقه، للتحقيق بشأن مزاعم استغلال النفوذ، والتي نفاها كلاهما.