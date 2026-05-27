هيومان رايتس ووتش: إدارة ترامب رحلت 13 ألف مهاجر إلى المكسيك

خلص تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش، اليوم الأربعاء، إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحلت ما يقرب من 13 ألف كوبي وفنزويلي وأشخاص من جنسيات أخرى إلى المكسيك، حيث كانوا عرضة لعنف العصابات في دولة غير مألوفة بالنسبة لهم.

وعلى الرغم من أن المكسيك قبلت هذا النوع من الترحيلات لأعوام، فإن المرحلين في ظل إدارة ترامب كانوا أكبر سنا وعاشوا في الولايات المتحدة لفترة أطول مقارنة بالماضي؛ مما يجعل من الصعب بالنسبة لهم العثور على عمل ويعزز من الحاجة الملحة لحصولهم على الرعاية الطبية.

ويأتي التقرير، الذي استند على أكثر من 50 حوار في مدينتي تاباتشولا و فيلاهيرموسا في جنوب المكسيك، في الوقت الذي يوسع فيه الرئيس ترامب من تطبيق سياسة الهجرة لتنفيذ خطة الترحيل الجماعي.

وهذا يعني أن المهاجرين الذين لم يتم استهدافهم في السابق، مثل الكوبيين الذين عاشوا لسنين أو عقود في الولايات المتحدة، قد وقعوا في شباك الهجرة.

وتقيد بعض الدول مثل كوبا وفنزويلا من رحلات الترحيل أو لا تقبل مرحلين مطلقا، لذلك يتم إرسالهم بدلا من ذلك إلى المكسيك أو دول أخرى عقدت معها الولايات المتحدة اتفاقيات.