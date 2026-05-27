كندا تفرض حظرا مؤقتا على دخول القادمين من 3 دول إفريقية بسبب إيبولا

أعلنت كندا، أمس الثلاثاء، فرض حظر مؤقت على دخول القادمين من 3 دول إفريقية، في ظل تفشي فيروس "إيبولا"، فيما كشف مصدر لـ"رويترز" أن جزر الباهاما تستعد لاتخاذ إجراء مماثل.

وقالت الحكومة الكندية إنها ستمنع المقيمين في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان من دخول البلاد لمدة 90 يوما، اعتبارا من الأربعاء.

وأوضحت أن الإجراء المؤقت يستهدف الحد من مخاطر دخول فيروس إيبولا وانتشاره داخل كندا.

وكانت الولايات المتحدة قد حظرت دخول غير الأمريكيين الذين سافروا خلال الأسابيع الماضية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أوغندا أو جنوب السودان.

وذكرت وكالة الصحة العامة الكندية، في بيان، أن المواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين والرعايا الأجانب الذين زاروا المناطق المتضررة خلال الأسابيع الأخيرة، ولا تظهر عليهم أعراض، سيخضعون للحجر الصحي لمدة 21 يوما اعتبارا من 30 مايو.

وفي السياق نفسه، قال مصدر مطلع لـ"رويترز" إن جزر الباهاما تعتزم أيضا فرض حظر على دخول الأشخاص الذين سافروا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وأضاف أن الحظر، الذي ستعلنه وزارة الصحة في الدولة الكاريبية، من المتوقع أن يستمر لمدة لا تقل عن 30 يوما.