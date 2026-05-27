القبض على شخص لصلته بهجوم إرهابي على كنيس في مانشستر العام الماضي

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، إنه جرى إلقاء القبض على شخص لصلته بهجوم إرهابي على كنيس تابع لجماعة هيتون بارك العبرية في مانشستر العام الماضي.

وأكدت شرطة مانشستر الكبرى، إلقاء القبض شخص "49 عاما" في سالفورد في مانشستر الكبرى مساء أمس الثلاثاء؛ للاشتباه في عدم الكشف عن معلومات بشأن نشاط إرهابي، فيما يعد خرقا للمادة 28 بي من قانون الإرهاب 2000.

وجرى احتجازه لكي يتم استجوابه حسبما ذكرت وكالة (بي إيه ميديا) البريطانية للأنباء.

ويعد هذ الرجل الشخص الثامن الذي يتم إلقاء القبض عليه لصلته بالهجوم على الكنيس.

وقٌتل مالفين كرافيتز وادريان داولبي وهما ممن كانوا يحضرون الشعائر الدينية عندما اقتحم مواطن بريطاني سوري المولد "35 عاما" بوابات كنيس هيتون بارك في كرومبسال في مانشستر في أكتوبر 2025، وبدأ في تنفيذ هجوم بسكين، كما كان يرتدي حزام ناسف وهمي.