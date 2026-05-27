المشتقات النفطية العراقية: محطات الوقود تعمل بشكل طبيعي في بغداد والمحافظات

وقالت الشركة، في بيان صحفي، أن "محطات الوقود تعمل بشكل طبيعي في بغداد والمحافظات"، مضيفا: "وجهنا بعمل المحطات على الطرق الخارجية 24 ساعة".

وبدوره، أطلع مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب عبود، على تجهيز المنتجات النفطية في محطات تعبئة الوقود في جانبي الكرخ والرصافة في بغداد والمحطات الخافرة فيها.

وأكد عبود، أن المشتقات النفطية متوفرة بكل أنواعها من البنزين والبنزين المحسن والبنزين السوبر، مشددا على العاملين على تقديم الخدمات للمواطنين خلال أيام عيد الاضحى المبارك.